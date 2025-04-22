'Нарушили все правила выживания': в 63-й бригаде показали кадры ликвидации оккупантов-'верблюдов'. Видео

Украинские защитники продолжают систематически уничтожать живую силу оккупантов по всей линии фронта. В этот раз бойцы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ минули троих военнослужащих РФ, которые имели неосторожность выйти на "прогулку" без военной техники.

Видео дня

Видео меткой работы наших дронщиков обнародовали в Telegram-канале "63 бригада "Стальные Львы". В результате попадания все трое захватчиков так и не дошли до своих позиций.

Наши военные отметили, что ликвидированные оккупанты называются "верблюдами", поскольку по факту это смертники, которые вручную доставляют боекомплект, провизию, топливо и другие необходимые грузы на передовые позиции.

"Бойцы 63 бригады уничтожают их регулярно. Но эти трое отличились особенно – они умудрились нарушить все возможные правила выживания: не быть моск**ем, не воевать с украинцами, не передвигаться по открытой местности, особенно днем, не скапливаться, не носить легковоспламеняющиеся вещества, не попадаться на глаза нашим пилотам ББС", – говорится в сообщении.

За свои "нарушения" россияне в быстром порядке были наказаны.

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" уничтожили оккупантов, пытавшихся прорваться на Запорожском направлении. Благодаря проведенной операции россияне потеряли 15 единиц техники и около сотни своих солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление врага остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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