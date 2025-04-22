'Разобрали' на подступах: в ГУР показали эпические кадры уничтожения оккупантов, которые пошли на штурм на Запорожском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают минусовать военную технику и живую силу противника по всей фронтовой линии. Недавно бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" показали, как уничтожают оккупантов, которые пытались прорваться на Запорожском направлении.

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Видео слаженной работы Сил обороны опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки. Благодаря проведенной операции россияне потеряли 15 единиц техники и около сотни своих солдат.

"Разгромили массированный штурм и сорвали наступательные планы врага: впервые показываем эпические кадры уничтожения российской группировки, которую захватчики бросили на прорыв в Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что накануне Пасхальных праздников военные РФ имели целью осуществить массированный штурм позиций ВСУ, в частности, в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан". Для наступления противник задействовал более 300 военнослужащих, 40 единиц бронетехники, 3 танка и около 10 баги, выступивших 6 колоннами.

"Только что вражеские колонны двинулись, за дело взялись операторы FPV "Artan Syndicate" и артиллеристы. Первые 3 БМП сожгли еще за 8 километров до линии столкновения. Остальные колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям", – отметил командир "Артана" – "Титан".

Благодаря слаженным действиям бойцов "Артана" и других подразделений СОУ вражеский штурм был успешно отражен. Украинские защитники нанесли противнику значительные потери, уничтожив или выведя из строя 15 единиц военной техники и ликвидировав около 100 оккупантов.

Напомним, в Запорожской области российский военный, убегая на мотоцикле от FPV-дрона спецподразделения ГУР, потерпел полную неудачу. "Ралли на выживание" закончилось для оккупанта уничтожением. Разведчики назвали российского военного "пропащим гонщиком", который на мотоцикле "проиграл в гонках FPV-мастерам ГУР".

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление врага остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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