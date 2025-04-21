"Фронтовое ралли на выживание": оккупант на мотоцикле проиграл в гонках FPV-мастерам ГУР. Видео

В Запорожской области российский военный, убегая на мотоцикле от FPV-дрона спецподразделения ГУР, потерпел неудачу. "Фронтовое ралли на выживание" закончилось для оккупанта уничтожением.

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Операцию провели бойцы "Кабул 9" совместно с группой ГУР МО Украины WAR. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

На видео видно, как мотоциклист пытается убежать, бешено несется по размытой дороге, поднимая брызги из луж, но теряет контроль, падает и начинает убегать, после чего дрон поражает цель.

"Убегая от дрона, московит выжимал из мотоциклета всю мощь, смутил шинами все лужи, но не справился с управлением, полетел с него и был уничтожен", – говорится в сообщении.

Разведчики назвали российского оккупанта "пропащим гонщиком", который на мотоцикле "проиграл в гонках FPV мастерам ГУР".

Кроме эпизода с последним заездом оккупанта, украинские воины обнародовали кадры других успешных ударов. В частности, речь идет об уничтожении трех вражеских бронированных машин, радиолокационной станции "Гармонь-М", нескольких единиц автомобильной техники и ударов по скоплению российской пехоты.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление врага остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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