"Нас добивают СВОи!" Жены погибших в Курской области РФ донецких "мобиков" решили устроить "жадный бунт"

Военная операция, начатая Силами обороны Украины в Курской области РФ, показала неспособность путинского режима организовать защиту даже собственной территории. Большие потери российских оккупационных войск на войне в Украине и, соответственно, нехватка личного состава вынудили командование оккупантов дать отмашку на переброску в новую горячую точку мобилизованных жителей "ДНР".

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К чему это привело – читайте в материале OBOZ.UA.

От "сборов" до рабства

Брошенные на защиту российской границы срочники, не имевшие боевого опыта, и "элитные" подразделения типа "Ахмат" в августе 2024 года, когда началась Курская операция, не смогли противодействовать ВСУ. Но всю серьезность ситуации Кремль осознал позже. И еще до отправки в регион десантников и морпехов туда начали перебрасывать подразделения с мобилизованными жителями оккупированной части Донецкой области.

Мобилизованными – громко сказано. Преимущественно это были отловленные еще в феврале 2022 года мужчины, причем часть из них – еще до начала полномасштабного вторжения РОВ в Украину. Тогда им объясняли, что это на пару недель, всего лишь для прохождения военных сборов. Но реальность оказалось иной. Началась полномасштабная война.

Демобилизации, конечно же, не случилось. Более того, по данным источников OBOZ.UA на оккупированной территории жителей Донецка, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов в августе 2024 года уже стали перебрасывать в Курскую область РФ. Причем отправляли даже получивших ранения во время боевых действий, что вызвало гневную реакцию их родных.

"Всех хромых на штурм"

Первый скандал разгорелся в середине сентября 2024 года. Жены мобилизованных еще при "ДНР" (так в оккупации называют период до "присоединения" к РФ) пожаловались на пытки и угрозы командиров отправить всех раненых на штурм на территории Курской области.

Женщины обратились в российские надзорные органы с просьбой провести проверку в в/ч 78979 и отстранить командира от должности. Но в Следственном комитете РФ не принимают их жалобу, утверждая, что воинской части с таким номером... не существует.

По словам родственницы одного из мобилизованных дончан, еще в середине лета вместо госпитализации после полученных ранений их обманом вывезли в российский Ростов-на-Дону. ВВК по ранению им пройти не дали, и, несмотря на то что за два месяца состояние "мобиков" ухудшилось, в августе их перебросили в Курскую область.

"Командир роты, к которому наши мужчины попали в подчинение, позволяет себе избивать их, плевать им в лицо, приставлять к голове автомат, вымогать деньги, не давать им воду и еду. Некоторые мужчины до сих пор не могут передвигаться без палочки, но командир угрожает отправить всех на штурм. Его слова: "Все, кто на костылях, пойдут первые в бой и погибнут как герои". Ребята обращались с жалобами к другим командирам, но те сказали: "Пусть привыкают". Наши мужчины узнали, что теперь они числятся в одной из рот 1 батальона 150 полка, в/ч 78979", – рассказала женщина, чьи слова опубликовали некоторые местные паблики.

Жены воюющих на стороне оккупантов жителей Донецкой области стали обращаться в Следственный комитет и военную прокуратуру, требуя провести проверку, но ответа так и не получили.

И полным шоком для них стало то, что на личном приеме у "следователя" в Донецке им заявили: в/ч 78979 в зоне "СВО" не числится и о ее существовании ничего не известно. Не помогло и обращение в минобороны РФ с вопросом, где же находится эта часть – там женщин отфутболили за ответом в Ростов, а в Ростове отослали... в Донецк.

Спустя время этих мобилизованных командование решило окончательно "утилизировать": их отправили в летней форме без воды и пайка "в помощь штурмовикам".

"На самом деле это очень показательная ситуация. Часть жителей оккупированной территории после "включения" захваченного региона в состав России рассчитывали, что уже теперь-то заживут. Или хотя бы как минимум "все будет по закону". Но конечно же, получилось не так. И эта категория мобилизованных в РОВ используется российским командованием как пушечное мясо практически наравне с зэками из колоний РФ. Ну а те, кто решается озвучить происходящее, еще быстрее становится "грузом 200", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Закон бумеранга

Одно дело, когда насильно мобилизованные жители оккупированной части Донетчины не хотят воевать против Украины, а совсем другое – когда они являются идейными сторонниками страны-агрессора России.

На днях жены предателей озвучили ситуацию с "гробовыми". Это тоже об отправленных осенью воевать в Курскую область донетчан. По словам их вдов, хотя им и дали похоронить погибших (достижение: не бросили на поле боя, а все же вернули тела), решение вопроса о компенсациях за гибель военнослужащих затягивается, а женщин заставляют доказывать, что погибшие оказались в Курской области не по собственному желанию, а по приказу командиров.

Есть информация, что им собираются заплатить по 600 тысяч рублей (по курсу НБУ это около 240 тыс. гривен) – даже меньше, чем "подъемные" для новых контрактников, поступающих на службу из той же Курской области РФ (сегодня это 800 тысяч рублей). Одной из дончанок "ответственный чиновник" объяснил, что выплаты за гибель ее мужа будут такими маленькими, потому что "Курская область – это не "СВО", а "КТО", то есть "зона проведения контртеррористической операции". А потому – давай, до свидания.

"Теперь в закрытых донецких группах бурно обсуждают ситуацию и то, что женщины готовятся выходить протестовать. Что из этого выйдет – трудно сказать, но думаю, что ничего хорошего. Но мне не жаль. Жены предателей не выступают против войны, они просто хотят получить больше денег", – говорит наша собеседница в оккупированном Донецке.

По ее словам, среди ее знакомых много семей, в которых мужчины призывного возраста предпочитают прятаться. Дело в том, что на подконтрольной России части Донбасса уклонистов не сажают, а сразу отправляют на войну – умирать. Потому такой способ там считают единственно верным решением избежать службы в оккупационных войсках.