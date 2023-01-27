Нас не интересует территория РФ: Зеленский рассказал, когда закончится война

Война в Украине закончится, когда все ее территории будут освобождены от оккупационных войск РФ. Украинская армия не будет захватывать территорию России.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News. По словам главы государства, у него нет никаких планов по захвату территории России.

Все, чего он хочет, – чтобы войска Москвы покинули Украину:

"Мы не воюем на территории России, потому что нам это неинтересно. Нас это просто не интересует. Потому что война, где бы она ни была, – это потеря людей. Для меня люди – это приоритет номер один. Поэтому я не хочу воевать на территории России".

Зеленский добавил, что хочет, чтобы войска РФ "как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули" украинские земли.

"Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в интервью также назвал количество танков, необходимое для контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, нет смысла, если какая-нибудь страна передаст Киеву, например, 5 танков.