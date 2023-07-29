'Нас просили это сделать': Путин снова назвал бегство армии РФ с Киевщины 'жестом доброй воли'

Президент России Владимир Путин снова назвал бегство российских войск из Киевщины так называемым жестом доброй воли. Якобы российские власти "попросили" это сделать, чтобы создать условия для заключения мирного соглашения.

Видео дня

Об этом российский диктатор заявил во время встречи с главами делегаций африканских государств, сообщили на сайте администрации Путина. Соответствующими заявлениями президент РФ снова пытается прикрыть поражения своих военных, план которых не удался.

"...фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договоренностей, – заявил Путин. – Конечно, я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, наверное, это будет не очень корректно. Но напомню – не все это знают, а мы знаем хорошо".

Также он в очередной раз заявил о нежелании украинской стороны возобновлять диалог и идти на переговоры по завершению войны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данилов скептически оценил возможность мирных переговоров на российских условиях. Секретарь СНБО также категорически опроверг возможные "упреки" Запада за "медленное контрнаступление". Алексей Данилов подчеркнул, что Силы обороны осуществляют все возможное имеющимися у них средствами.

Напомним, что в годовщину деоккупации острова Змеиный в Черном море Литва поддержала Украину. Дипломаты высмеяли тот факт, что роспропаганда назвала побег ВС РФ из Змеиного "жестом доброй воли" и отметили, что оккупантам пора повторить такой сценарий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!