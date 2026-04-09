'Нас просто завалили дронами': российский пропагандист пожаловался на массированные атаки Украины на Россию. Видео

Российский пропагандист Юрий Подоляка пожаловался на "постоянную атаку украинских дронов по их стране". По его словам, Россия не успевает ликвидировать последствия таких обстрелов и несет "очень большой экономический ущерб".

Об этом он рассказал российскому каналу. И заранее спрогнозировал "тяжелые времена", которые наступят для россиян летом и к которым они должны готовиться.

"Противник просто нас стал нас давить этими дронами... В мае они применили против нас вдвое больше дальних тяжелых дронов, чем мы против них", – пожаловался пропагандист.

Он прямо говорит о последствиях преступной войны, которую развязала их страна. Эти проблемы теперь пожинают сами россияне. Так, Z-блогер отметил, что из-за украинских атак дронами Россия понесла большой экономический ущерб и они "не успевают разгребать проблемы, которые противник организовал". После этого пропагандист спрогнозировал "тяжелые события", которые их могут ждать летом, поскольку "противник к этому очень тщательно подготовился"."Я сильно боюсь, что они нам устроят летом такую катавасию, которая затмит то, что они делали прошлым летом. Это то, к чему нам надо готовиться. Я на самом деле вас всех хочу подготовить к тяжелым событиям лета 2026 года", – анонсировал он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что российский пропагандист пожаловался, что вся территория РФ "простреливается". Прокремлевский пропагандист Михаил Ходаренок пожаловался на жизнь, которая наступила в России вследствие ведения их властями преступной войны против Украины. Он пожаловался, что в их стране уже тыла как такового нет, а вся территория простреливается.

