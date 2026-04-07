Прокремлевский пропагандист Михаил Ходаренок пожаловался на жизнь, которая наступила в России в результате ведения их властями преступной войны против Украины. Он пожаловался, что в их стране уже тыла как такового нет, а вся территория простреливается.

Об этом он рассказал российскому каналу. Он признал провал так называемой "СВО", отмечая о ряде проблем, к которым привела война уже в их стране.

Пропагандист констатировал, что практически в пределах всей их страны тыла нет, происходит рассредоточение материальных средств. И посетовал, что "сейчас современными средствами воздушного нападения как с воздуха, так и с моря простреливается практически вся территория страны".

"Да нет сейчас никакого уже тыла даже в пределах практически всей страны, и по размещению всех пунктов управления, инфраструктурных объектов, и вообще в системе противовоздушной обороны страны, рассредоточения материальных средств. Должны быть сформированы уже совсем другие требования", – пожаловался пропагандист.

Напомним, российские пропагандисты, которые ранее заявляли о скорой победе в войне против Украины, теперь признают отсутствие ожидаемых результатов. В их заявлениях все чаще звучит то, что война не дала ожидаемого результата, а обещанная быстрая победа так и не наступила. В то же время они жалуются на ответные удары со стороны Украины и говорят о фактическом "паритете" на поле боя.

Также они отмечают, что ракетные атаки по Украине не приносят стратегического преимущества России. Зато, по их словам, боевые действия приобрели характер взаимных ударов, когда атаки по Украине приводят к ответным ударам по российским городам.

