Российские пропагандисты, которые ранее заявляли о скорой победе в войне против Украины, теперь признают отсутствие ожидаемых результатов. В своих эфирах они жалуются на ответные удары со стороны Украины и говорят о фактическом "паритете" на поле боя.

Также звучат заявления, что ракетные атаки по Украине не приносят стратегического преимущества России. Об этом свидетельствует эфир пропагандистов.

Так, в российских пропагандистских эфирах прозвучали заявления о том, что война не дала ожидаемого результата, а обещанная быстрая победа так и не наступила.

Вместо этого, по их словам, боевые действия приобрели характер взаимных ударов, когда атаки по Украине приводят к ответным ударам по российским городам.

Они признали, что Россия не имеет решающего преимущества в ракетном вооружении и дальнобойных беспилотниках, а ситуацию описали как "паритет" с Украиной.

Пропагандисты также отметили, что удары по Украине не усиливают позиции России, а вместо этого приводят к потерям и страданиям среди российского населения.

Кроме того, в выступлениях звучала критика в адрес российского военного руководства, в частности относительно медленного темпа наступления и проблем внутри системы. Пропагандисты также признали, что украинские силы способны эффективно отвечать на удары, что меняет общую картину войны.

