Неизбежное улучшение

Перманентный шквал разных плохих новостей создает многим людям ощущение крушения, неизбежного поражения и т.д. Каждый день читать новости с фразой "враг продвинулся" уже похоже на какую-то постоянную ползучую оккупацию, которую невозможно остановить.

Далее текст на языке оригинала.

У мене немає для вас спеціальних хороших новин. Все дійсно дуже складно, в силу об’єктивних причин (допомога заходу і зростання сили орків), так і суб’єктивних (державне та військове управління). Але у мене є мій аналітичний висновок, що ситуація для нас неминуче покращуватиметься. Можливо не в найближчі тижні, але точно в найближчі місяці. Ось мої аргументи.

1. Зброя їде. Так, не вчасно, так не достатньо. Але вона їде, і її буде тільки більше. Повірте, якщо у вас було 0 снарядів, а стало 10 – це зростання в 10 разів. Хоча навряд чи це дозволить виграти війну - це серйозне покращення, і відповідно зростання кількості вбитих орків та спаленої техніки.

2. Мобілізація йде. Так, неправильно, так часто несправедливо. Але коли комбат немає ким закрити позиції, комбриг немає резервів, а техніка немає екіпажів - то єдиний наслідок цього "ворог просунувся". Я не підтримував такий варіант мобілізації і прогнозував всі проблеми, які вона спричинить для економіки. Та повірте, для фронту все одно звідки і як візьмуться люди. Якщо вони не візьмуться ні звідки, то орки дойдуть не тільки до Києва. Вам це може хоч сто разів не подобатись – та така реальність.

Прихід свіжих сил дозволить ефективніше стримувати орків, і можливо навіть завдати їм локальних поразок. Орки наробили купу стратегічних та оперативних помилок, за які їх легко покарати, якщо є люди і зброя.

3. F16 полетять. Ні не завтра, навряд чи наступного тижня чи місяця. Але до осені це станеться. І це серйозно вплине на бойові дії. Ні ми не виграємо відразу війну, орки не втечуть. Але якщо нам вдасться зменшити застосування КАБів, хоча б на 50% – просування ворога буде зупинено. А рівень втрат стане рости ще більше.

Всі ми дуже і дуже втомились. Не тільки ЗСУ, хоча в першу чергу. Погані новини виснажують, розвірюють. Я не буду обіцяти вам кордони 91 року, але можу пообіцяти, що снаряди, солдати і f16 різко зменшать потік поганих новин.

Зрештою, у нас з вами дуже простий вибір: захищатись або Буча.