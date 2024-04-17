"Наша поддержка может изменить ситуацию": посол США призвала немедленно предоставить Украине помощь
Посол США Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар по Чернигову, который войска РФ нанесли 17 апреля. Она призвала немедленно оказать помощь Украине, чтобы изменить ситуацию и сохранить жизни населения.
Соответствующее заявление Бриджит Бринк обнародовала в соцсети X. "Еще одна ужасная российская ракетная атака сегодня, на этот раз по центру Чернигова на севере Украины", – написала она.
В связи с жестокими обстрелами посол заявила о необходимости немедленной поддержки Киева.
"Наша поддержка может изменить ситуацию в этой борьбе. Наша поддержка может спасти жизни. Но мы должны действовать немедленно", – подчеркнула Бринк.
Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 17 апреля, около девяти утра армия РФ нанесла по Чернигову удар тремя ракетами "Искандер". По состоянию на 16:00 известно о 16 погибших и 61 раненом, среди которых трое детей. Под обстрел попал густонаселенный район в центре города.
Среди погибших в Чернигове – 25-летняя лейтенант полиции Алина Миколаец, которая в момент удара была дома на больничном.
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