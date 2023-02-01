Наша поддержка Украины ежедневно меняет ситуацию на поле боя: Столтенберг об условиях мирных переговоров с РФ

Снабжение современного оружия Украине могут создать условия для того, чтобы завершить войну с Россией путем переговоров. НАТО должна сохранить поддержку Украины после "беспрецедентного уровня" военной помощи.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Nikkei. Он подчеркнул, что предоставленное Украине оружие ежедневно меняет ситуацию на поле боя.

Столтенберг также подчеркнул, что поскольку война в Украине продолжается уже второй год, Альянсу "нужно быть готовым к долгосрочной перспективе", поскольку НАТО не видит признаков того, что российский диктатор Путин "готовится к миру".

"Если мы хотим достичь путем переговоров мирного разрешения конфликта в Украине, где Украина преобладает как суверенное независимое государство, тогда нам нужно оказать военную поддержку. Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра", – сказал генсек НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовят для Украины пакет вооружения, впервые включающий ракеты большей дальности.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж может принять решение о передаче истребителей украинской армии. Он отметил, что нет ничего запрещенного в помощи Киеву.

В России заявили, что готовы к переговорам с Украиной без предварительных условий. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала новое заявление и обвинила США в затягивании войны.