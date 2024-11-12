'Наша позиция понятна': в Польше высказались о возможности сбивания ракет и дронов над Украиной

Польша не будет сбивать ракеты или беспилотники, пролетающие над территорией Украины. Позиция страны по этому вопросу остается неизменной, как и позиция союзников.

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Об этом во вторник заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, сообщает Rzeczpospolita. Он также отметил, что Польша находится под угрозой войны.

"Наша позиция и позиция союзников четкая. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту неба союзников определяется нашими границами", – сказал глава польского Генштаба.

Он отметил, что возможность начала войны Польши с Россией зависит от поляков. Поскольку Россия будет рисковать, если будет пытаться атаковать страну, которая хорошо подготовлена к обороне и имеет общество, способное сопротивляться.

"Это реальная угроза. Для меня самый важный вопрос другой. Сможем ли мы в долгосрочной перспективе построить устойчивость системы государства и способность вооруженных сил устранить эту угрозу и когда?" – отметил Кукула.

"Агрессия всегда питается слабостями", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что НАТО может обсудить вопрос перехвата российских ракет в воздушном пространстве над Украиной. По его словам, это сложный вопрос, поднимающий важные аспекты права на самооборону и требующий согласования среди членов Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в июле Украина и Польша подписали так называемое соглашение о безопасности. В документе среди прочего речь шла о возможности перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Однако позже чиновники Польши начали говорить, что это именно возможность, которую сейчас обсуждают, и что другие страны НАТО вроде бы против (из последних открыто об этом заявили только США).

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