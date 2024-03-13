'Наша задача – лишить врага ресурсов': дроны СБУ ночью атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода России. Все подробности

В ночь на 13 марта дроны Службы безопасности Украины атаковали сразу три российских нефтеперерабатывающих завода – не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская обл) и Киришах (Ленинградская обл). Эти удары являются продолжением ряда спецопераций по вражеским НПЗ, начатым ранее украинской спецслужбой.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Украина системно реализует детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ.

"Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", – подчеркнул источник.

НПЗ, подвергшиеся атакам этой ночью, принадлежат к пятерке крупнейших заводов в России. Последствия налетов, судя по фото и видео в соцсетях, довольно существенны.

Кроме того, по данным источников, СБУ вместе с другими представителями сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Напомним, нефтезавод в Рязани этой ночью атаковали три дрона. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который удалось ликвидировать лишь в половине 11 по киевскому времени, поднялся черный дым.

На одном из видео атаки на рязанский нефтезавод слышно, что россияне пытались сбить дроны стрелковым оружием, но не получилось. В результате взрыва два человека получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что у России нет возможности закрыть системами ПВО все свои стратегические объекты. Поэтому массированные атаки дронов на предприятия, обеспечивающие горючим и другими составляющими российскую армию, будут продолжаться.

– После дроновой атаки 12 марта НПЗ "ЛУКойл" в российском Кстове приостановил свою работу. Основная установка по переработке сырой нефти (АВТ-6) на заводе NORSI была повреждена, а значит, по крайней мере половина производства на заводе остановлена. В "Лукойле" отказались это комментировать.

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