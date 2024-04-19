'Наше государство гордится тем, что имеет таких воинов': Зеленский посетил защитников Донецкой области и вручил награды. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 апреля, посетил Донецкую область. Там он пообщался с украинскими защитниками и отметил их государственными наградами.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. В частности, президент посетил бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые сейчас проходят лечение.

"Сегодня – Донетчина. Посетил наших защитников, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Пообщался с бойцами, отметил государственными наградами. Спасибо за службу и защиту Украины!" – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что наше государство гордится тем, что у него есть такие воины. В частности, он вручил защитникам ордена "За мужество" ІІІ степени, медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества".

Также Президент наградил медиков роты орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и медалями "За спасенную жизнь".

"Ценим работу наших медиков. Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине!" – добавил глава государства.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский 5 апреля наградил военных и гражданских за оборону и освобождение Черниговской области от российских захватчиков. Торжества прошли по случаю второй годовщины освобождения области.

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