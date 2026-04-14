'Нашел здесь свою страну': доброволец из Польши рассказал, почему стал на защиту Украины. Видео

Бок о бок с украинскими военными на фронте воюет польский доброволец Конрад с псевдонимом "Тринадцатый". Мужчина приехал защищать наше государство не имея боевого опыта, а взамен получил здесь еще одну семью, только боевую.

Он убежден, что нашел свою честь и свою страну. Видео обнародовали в Telegram-канале Сухопутных войск.

История бойца с позывным "Тринадцатый"

Конрад рассказал, что хотел перемен в жизни, поэтому решил приехать в Украину, это произошло в 2022 году.

"Для всех я – "Тринадцатый". Я приехал сюда, чтобы изменить что-то в жизни. До этого у меня не было боевого опыта, но я прошел здесь хороший курс подготовки и начал воевать. Работал строителем, механиком. Занимался многими вещами. Опыт работы на строительстве теперь помогает быстро строить блиндажи", – подчеркнул он.

Мужчина также добавил, что в мирной жизни увлекался живописью и скульптурой, а также много читал, однако сейчас – главным хобби является тренировка.

"Враг хочет убить первым, поэтому ты должен быстро двигаться. У меня в прошлый раз была очень тяжелая миссия, я похудел где-то на 7 кг, приходилось много бегать, но все хорошо, мы выжили. Нас вывозили хорошие водители. У нас действительно очень хороший коллектив, хорошие командиры и подготовка", – сказал военный.

В Сухопутных войсках отметили, что Конрад прошел тяжелые бои, получил "Золотой крест" и понял главное: здесь – его место, его люди, его честь.

"Это – моя семья, это – не друзья, это – семья. Мы не знаем, что будет дальше, именно поэтому я здесь. Я нахожу здесь своего Бога, я нахожу здесь свою страну, я нахожу здесь свою честь", – подчеркнул он.

