'Ни о чем не жалею': доброволец из Канады, который спас десятки украинских бойцов и потерял ногу, рассказал, почему решил вернуться в строй

Канадский доброволец с позывным "Купер", который спас около 50 украинских военных, заявил о намерении продолжить службу после тяжелого ранения. Мужчина подорвался на российской мине во время боевого задания и потерял ногу.

Несмотря на это он отмечает, что свой выбор сделал сознательно и ни о чем не жалеет. Историю добровольца обнародовал корпус "Хартия".

Отмечается, что "Купер" приехал в Украину из Канады в 20-летнем возрасте как иностранный доброволец. Летом 2025 года он присоединился к "Хартии", а уже в начале осени участвовал в Купянской операции поисково-ударной группировки.

Вместе с побратимами боец одним из первых заходил в населенные пункты к северу от Купянска. Во время выполнения боевых задач он как боевой медик оказал помощь примерно полсотни военнослужащих. Во время одной из следующих миссий доброволец наступил на российскую мину.

Сам Купер также обнародовал подборку уникальных архивных кадров, снятых на GoPro непосредственно во время боевых выходов. В видео он подробно рассказывает о специфике зачистки лесных массивов, продвижение малыми группами и опасности минных заграждений, с которыми ежедневно сталкиваются штурмовые подразделения.

По его словам, во время последней миссии группа действовала максимально осторожно, почти без разговоров, используя жесты и постоянный визуальный контроль. Мину он не увидел — как и его собратья, которые шли впереди. Взрыв произошел во время возвращения с выполненного задания, вблизи границы между лесом и промышленной зоной.

Доброволец вспоминает, что четко помнит момент подрыва и сразу понял, что произошло. Благодаря медицинской подготовке он инстинктивно наложил турникет, что, по его словам, в конце концов помогло спасти жизнь. Несмотря на сильную боль и значительную кровопотерю, "Купер" не терял сознания и пытался самостоятельно добраться до укрытия, избегая вражеских дронов.

Помощь пришла позже – раненого бойца эвакуировали украинские военные из одного из батальонов корпуса "Хартия". После ранения ему ампутировали ногу.

Комментируя свое решение вернуться в строй, доброволец отметил, что не считает себя героем и просто делал свою работу.

"Я знал, на что шел. Я не могу изменить то, что произошло. Я ни о чем не жалею. И я еще не закончил", – отметил он.

По словам "Купера", после установки протеза он планирует продолжать службу.

Он убежден, что его ранение не является причиной останавливаться, ведь многие люди с ампутациями уже возвращаются к активной работе и службе.

"Нет ни одной причины не делать этого", – подытожил канадский доброволец.

Как сообщал OBOZ.UA, 31-летний румынский военный Андриан Виорел Юрка пропал без вести на востоке Украины в конце августа 2025 года. Последний раз он выходил на связь с сестрой. Информацию подтвердили в румынском батальоне, где служил мужчина, отметив, что его смерть не подтверждена и он может находиться в российском плену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!