Наши Oshkosh уже на фронте: Порошенко передал артиллеристам еще один супертягач

Петр Порошенко передал в 43 артиллерийскую бригаду еще один танковый тягач Oshkosh. Поездка к военным пришлась на день рождения супруги пятого президента Марины Порошенко, так что не обошлось без цветов и трогательных поздравлений.

Видео дня

Об этом Петр Порошенко рассказал в Facebook.

"Нет лучшего пожелания на день рождения, чем наша победа. Для нашей семьи дарить правильные подарки уже стало доброй традицией. Марина Порошенко мечтала передать нашим артиллеристам еще один тягач Oshkosh. Мы заказали – и в конце прошлой недели он пересек границу. А сегодня мы уже встретились с артиллеристами и вместе поздравили ее с праздником. Ну а подарок – американский Oshkosh – уже второй, который мы купили для ВСУ, пока еще не начались поставки от наших международных партнеров", – отметил Петр Порошенко.

"Недавно прошел Рамштайн, и Украине было обещано более 1200 боевых бронированных машин. Кроме этого, уже после Рамштайна нам наконец-то обещаны танки. Все это более чем в десяти бригадах позволит создать полноценные танковые батальоны", – рассказал Порошенко.

"Дополнительно к этому нам пообещали и Oshkosh. Но они прибудут где-то в апреле-мае, скорее всего – в конце марта. А наши Oshkosh – уже здесь, сегодня, у наших артиллеристов", – констатировал Петр Порошенко.

Он говорит – масштабы этого великана поражают всякий раз, когда его видишь "вживую".

"Скажу честно: уже столько техники видел за свою жизнь, но самый большой в мире танковый тягач Oshkosh меня поражает каждый раз. Его величие и мощь особенно видны на фронте, где с его помощью наши артиллеристы перевозят САУ или другую тяжелую технику. И я буду счастлив, если уже совсем скоро он будет перевозить западные танки, потому что именно для танков он был создан. , – отмечает Порошенко. "Это – символ нашего сотрудничества. Германия поставила САУшки, Соединенные Штаты – произвели Oshkosh, а мы совместно с "Делом Общин" их купили, получили лицензии и доставили сюда", – рассказал Порошенко.

Марина Порошенко поблагодарила всех за поздравления и призвала поддерживать армию благотворительными взносами.

"Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, присоединяйтесь к донатам на "Дело Громад" для того, чтобы помогать нашим военным на фронте защищать Украину и приближать нашу победу", призвала Марина Порошенко.

Еще один амбициозный проект для 43-й бригады – комплекс БПЛА "Poseidon". Как сообщила народная депутат Виктория Сюмар, активисты Киевщины на днях открыли сбор средств на этот комплекс. Фонд Порошенко обычно дает половину суммы.

"Я горжусь украинцами, потому что уже более тысячи человек внесли взносы на "Poseidon". Они пишут и "в помощь украинской армии", и "в помощь нашим артиллеристам", и на "глаза арты", и "на Посейдоны". Я думаю, что нам удастся быстро это сделать, потому что когда говорят о наступлении на Киев - именно 43-я бригада защищала Киев.Мы у вас невероятно верим.Мы знаем вашу силу и делаем все, чтобы вы были еще сильнее.Это честь для нас – вам помогать", – обратилась Сюмар к артиллеристам.

"В комплекс входят две станции, три птички и все средства управления. Мы договорились направить бойцов из личного состава бригады в учебный центр, где мы готовим пилотов, операторов. Это очень сложная техника, которая требует тщательной подготовки", - отметил Порошенко.

"Сейчас идет соревнование, кто первый будет готов к контрнаступлению. От нас всех зависит, чтобы первыми были готовы Вооруженные Силы Украины, а мы для этого приложили максимум усилий", – отмечает пятый Президент.