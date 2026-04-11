'Наши воины не просто ставят рекорды': в СБУ рассказали о темпах уничтожения оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и личный состав российской армии. В частности, результативной работой отличились бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины.

За последние семь дней дронарям этого спецподразделения удалось уничтожить более чем 1 800 оккупантов. Видео обнародовали в Telegram-канале СБУ.

Темпы ликвидации захватчиков поражают

"Уничтожение оккупантов продолжается: работают воины "Альфа" СБУ. Только за последнюю неделю операторы FPV-дронов Центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили и поразили 1883 российских оккупантов", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, как ловко наши дронари отслеживают и ликвидируют противника. Довольно часто, в момент опасности, россияне пытаются уничтожить беспилотники с помощью стрелкового оружия, однако – не успевают.

"Наши воины не просто ставят рекорды по результативности, а систематически уменьшают количество тех, кто приходит на украинскую землю с оружием", – отметили в СБУ.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери россиян уже несколько месяцев подряд превышают пополнение, которое поступает в боевые подразделения агрессоров. В то же время, чтобы защищаться, Украина нуждается в продолжении международной военной помощи, стабильных поставках вооружения, прежде всего – средств ПВО и боеприпасов для них.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Михаил Федоров озвучил потери армии РФ за прошлый месяц. Верифицированные потери врага в живой силе за март составили 35 351 человек.

