Нашли две особенности: Минобороны исследовало сбитые российские ракеты 'Калибр'. Фото

Специалисты Министерства обороны Украины после полной разборки сбитых ракет "Калибр" установили существенные изменения в их конструкции. В частности, в обновленных образцах появилась кассетная боевая часть, расширяющая площадь поражения целей. Также зафиксировано возвращение России к использованию значительной доли импортной электроники в системах наведения.

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Военные инженеры и ученые провели полную разборку образцов до уровня отдельных плат и модулей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Исследование охватило конструкцию ракеты 3М14, которую разобрали до отдельных узлов для формирования полной структурно-функциональной схемы. Инженеры подтвердили унификацию части компонентов "Калибра" с другими ракетными комплексами, в частности системами навигации и вычислительными блоками.

Отдельное внимание уделено боевой части. Традиционно ракета использовала осколочно-фугасное снаряжение с примерно 3600 поражающими элементами. В то же время в новых образцах зафиксирован переход к кассетному типу, который увеличивает эффективность против рассредоточенных целей.

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Анализ электроники показал, что более 80-90% компонентов головки самонаведения имеют иностранное происхождение. Несмотря на попытки перехода на собственную элементную базу в 2023-2024 годах, в образцах 2025 года снова обнаружена значительная доля импортных деталей.

Ракета использует комбинированную систему наведения – инерциальную, спутниковую, радиовысотомер и радиолокационную головку самонаведения. Полет происходит на малых высотах, что затрудняет ее обнаружение, однако дозвуковая скорость сохраняет уязвимость для современных систем ПВО.

Часть маркировок на узлах указывает на технологические решения, разработанные еще в 1980-х годах, что свидетельствует о длительной эволюции конструкции ракеты и использовании устаревших технических решений в современных модификациях.

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