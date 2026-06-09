УкраїнськаУКР
русскийРУС

Нашли две особенности: Минобороны исследовало сбитые российские ракеты "Калибр". Фото

Катя Помазан
War
2 минуты
7,8 т.
Нашли две особенности: Минобороны исследовало сбитые российские ракеты 'Калибр'. Фото
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Специалисты Министерства обороны Украины после полной разборки сбитых ракет "Калибр" установили существенные изменения в их конструкции. В частности, в обновленных образцах появилась кассетная боевая часть, расширяющая площадь поражения целей. Также зафиксировано возвращение России к использованию значительной доли импортной электроники в системах наведения.

Военные инженеры и ученые провели полную разборку образцов до уровня отдельных плат и модулей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Исследование охватило конструкцию ракеты 3М14, которую разобрали до отдельных узлов для формирования полной структурно-функциональной схемы. Инженеры подтвердили унификацию части компонентов "Калибра" с другими ракетными комплексами, в частности системами навигации и вычислительными блоками.

Отдельное внимание уделено боевой части. Традиционно ракета использовала осколочно-фугасное снаряжение с примерно 3600 поражающими элементами. В то же время в новых образцах зафиксирован переход к кассетному типу, который увеличивает эффективность против рассредоточенных целей.

Главные истории дня

Нашли две особенности: Минобороны исследовало сбитые российские ракеты "Калибр". Фото

Анализ электроники показал, что более 80-90% компонентов головки самонаведения имеют иностранное происхождение. Несмотря на попытки перехода на собственную элементную базу в 2023-2024 годах, в образцах 2025 года снова обнаружена значительная доля импортных деталей.

Нашли две особенности: Минобороны исследовало сбитые российские ракеты "Калибр". Фото

Ракета использует комбинированную систему наведения – инерциальную, спутниковую, радиовысотомер и радиолокационную головку самонаведения. Полет происходит на малых высотах, что затрудняет ее обнаружение, однако дозвуковая скорость сохраняет уязвимость для современных систем ПВО.

Нашли две особенности: Минобороны исследовало сбитые российские ракеты "Калибр". Фото

Часть маркировок на узлах указывает на технологические решения, разработанные еще в 1980-х годах, что свидетельствует о длительной эволюции конструкции ракеты и использовании устаревших технических решений в современных модификациях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что когда есть угроза боевого вылета бортов Ту-22М3 это означает, что с этих стратегических бомбардировщиков РФ запускает по нашим городам ракеты Х-22/Х-32. Этими сверхзвуковыми противокорабельными ракетами воздушного базирования большой дальности противник наносит удары по наземным целям в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в УкраинеМинистерство обороны УкраиныРоссия - страна-агрессор"Калибр"
Редакционная политика