Нашли пулевые ранения: знаменитый российский кит-шпион был убит, – зоозащитники

На теле кита-белухи по кличке Хвалдимир, которого несколько лет назад заподозрили в шпионаже на Россию и которого нашли мертвым у берегов Норвегии 31 августа, обнаружили раны от пуль. Зоозащитники потребовали от полиции начать расследование.

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О ранениях Хвалдимира 4 сентября заявила организация по защите животных OneWhale. "Я была с Хвалдимиром последние пять лет и очень хорошо его знаю. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он был убит огнестрельным оружием. Я даже увидела пулю, застрявшую в его теле", – рассказала основательница OneWhale Регина Хауг.

Она добавила, что намерена "добиваться справедливости" для погибшего кита.

Организации OneWhale и NOAH подали заявление в полицию Норвегии с требованием начать расследование. В заявлении говорится, что наличие пулевых ран подтвердили ветеринары, биологи и специалисты по баллистике.

Себастьян Странд, чья организация Marine Mind отслеживала перемещения Хвалдимира и обнаружила его мертвое тело, предложил не делать "поспешных выводов" об убийстве и указал, что раны на теле белухи могли быть нанесены птицами.

Норвежский морской биолог Виктория Пине Винье назвала слова Странда о естественных причинах смерти кита "дезинформацией", которая "не заслуживает научного доверия" и может ввести общественность в заблуждение.

Почему Хвалдимира подозревали в шпионаже на РФ

Хвалдимир стал известен весной 2019 года, когда местные рыбаки обнаружили его у берегов Норвегии с прикрепленной ремнями видеокамерой. На пряжке ремня была надпись на английском Equipment St. Petersburg (Инвентарь Ст.-Петербург).

В связи с этим эксперты предположили, что кита дрессировали в ВМФ РФ для дальнейшего использования в военных целях, но затем животное сбежало из вольера.

Также озвучивалась версия, согласно которой Хвалдимир был китом-терапевтом, сбежавшим от россиян.

Его кличка была образована из слов hval (кит) и имени российского диктатора Путина Владимир. После полномасштабного вторжения кита стали называть Хвалди, чтобы избежать негативных ассоциаций.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа 2024 года Хвалдимира нашли мертвым у берегов Норвегии. Его смерть стала неожиданностью, поскольку еще накануне он был в хорошем состоянии. По разным оценкам, ему было от 15 до 20 лет, хотя средняя продолжительность жизни белух превышает 30 лет.

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