Настоящая война дронов: в полиции показали охоту на вражеские 'ждуны'. Видео

Украинские защитники-полицейские показали, как уничтожают дроны-"ждуны" российской оккупационной армии. Чаще всего такие БпЛА ликвидируют с воздуха, но иногда отрабатывать по опасным целям приходится и пехотинцам.

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Пресс-служба Национальной полиции Украины опубликовала соответствующее видео в четверг, 4 июня. "Охота на вражеские дроны-"ждуны" не прекращается ни на минуту", – отметили правоохранители в своем канале в Telegram.

"За их обнаружение и уничтожение в основном отвечают аэроразведчики. Именно они ведут настоящую войну дронов. В то же время нередко такие беспилотники приходится уничтожать и пехотинцам из стрелкового оружия непосредственно на поле боя", – рассказали копы.

Они напомнили, что "ждуны" опасны, ведь они прячутся на обочинах дорог или крышах зданий и долгое время караулят, выжидая транспорт или пехоту Сил обороны. Затем операторы таких БпЛА пытаются нанести неожиданный удар.

Бойцы стрелковых батальонов полиции особого назначения устраивают на российские беспилотники настоящее сафари.

"Чем больше обезвреженных "ждунов", тем больше шансов на успешное проведение ротации или эвакуации", – заявили правоохранители.

Как писал OBOZ.UA, ранее операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" провели комплексное поражение объектов российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Удары были по ряду логистических объектов в оперативном тылу противника.

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