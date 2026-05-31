СБС поразили важные для врага логистические пункты на оккупированной Донетчине. Видео

Операторы 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" провели комплексное поражение объектов российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Удары нанесли по ряду логистических объектов в оперативном тылу противника.

О результатах операции сообщили на официальной Facebook-странице 413 полка СБС "Рейд". В подразделении заявили: "Рейд" уничтожает военную инфраструктуру оккупантов". Также было обнародовано видео боевой работы операторов.

По данным подразделения, под удар попал склад материально-технического обеспечения 36-й мотострелковой бригады и других подразделений 29-й армии РФ в районах Бугаса и Новоселовки. Также был поражен склад материально-технического обеспечения 51-й армии РФ, которая сформирована на базе бывшего "1 армейского корпуса" оккупационных сил в Донецке.

Кроме того, операторы атаковали склады материально-технического обеспечения и пункт временной дислокации второго батальона 155-й бригады 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота РФ вблизи населенного пункта Сигнальное.

В полку отметили, что все пораженные объекты расположены вблизи важных железнодорожных и автомобильных маршрутов. Именно через эти логистические узлы оккупационные войска накапливали личный состав, боеприпасы и другие ресурсы для дальнейших наступательных действий.

Отдельно обращается внимание на то, что часть ударов была нанесена по территориям Донбасса, которые находятся под российской оккупацией еще с 2014 года. Опубликованные кадры демонстрируют результаты поражения объектов военной инфраструктуры противника.

Как писал OBOZ.UA, во время ночной атаки 30 мая воины Сил беспилотных систем ВСУ также поразили танкер в российском Таганроге. В этом же городе была поражена нефтебаза. А в Феодосии, что в оккупированном Крыму, защитники снова атаковали морской нефтяной терминал, сообщил Роберт "Мадьяр" Бровди.

