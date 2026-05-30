УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
570
Ночь была зажигательной: 'Мадьяр' показал, как СБС 'прикурили' танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Во время ночной атаки воины Сил беспилотных систем ВСУ поразили танкер в российском Таганроге. В этом же городе была поражена нефтебаза.

А в Феодосии, что в оккупированном Крыму, защитники снова поразили морской нефтяной терминал. Подробности и видео ударов обнародовал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Атакован танкер и нефтебаза в Таганроге

Как отметил Бровди, этой ночью "птицы СБС прикурили танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии".

"Ночь на 30 мая была зажигательной. Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника. "Нефтянка" не была исключением", – отметил он.

Били защитники по "нефте-разноцветным целям", среди которых:

  • нефтяной танкер теневого флота на нефтебазе в Таганроге;
  • собственно нефтебаза "Курганнафтопродукт" в этом населенном пункте.
Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео

Обе цели поразили воины из 1 отдельного центра беспилотных систем СБС.

Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео
Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео
Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео
Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео

О взрывах в Таганроге этой ночью стало известно еще утром. Последствия атаки вынужден был признать даже губернатор Ростовской области Юрий Слюсар: он заявил, что на территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.

Удар по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии

А вот очередной "хлопок" на морском нефтяном терминале во временно оккупированной Феодосии обеспечили пилоты 412 отдельной бригады беспилотных систем "Nemesis".

Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео
Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео
Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео

Поражения осуществлялись при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Ранее стало известно, что в оккупированной Феодосии после прилетов снова горит нефтебаза. Спутники фиксировали на ее территории по меньшей мере два очага пожара.

Ночь была зажигательной: "Мадьяр" показал, как СБС "прикурили" танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео

Ранее OBOZ.UA писал, что "Мадьяр" рассказал о других последствиях атаки на Таганрог: СБС уничтожили ОТРК "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в этом российском городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Война в УкраинеПотери России в войне с УкраинойВзрывы в РоссииВзрывы в КрымуРоссия - страна-агрессорСилы беспилотных систем ВСУ"Искандер"Роберт Бровди "Мадьяр"
Редакционная политика