Ночь была зажигательной: 'Мадьяр' показал, как СБС 'прикурили' танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии. Видео

Во время ночной атаки воины Сил беспилотных систем ВСУ поразили танкер в российском Таганроге. В этом же городе была поражена нефтебаза.

А в Феодосии, что в оккупированном Крыму, защитники снова поразили морской нефтяной терминал. Подробности и видео ударов обнародовал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Атакован танкер и нефтебаза в Таганроге

Как отметил Бровди, этой ночью "птицы СБС прикурили танкер теневого флота и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии".

"Ночь на 30 мая была зажигательной. Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника. "Нефтянка" не была исключением", – отметил он.

Били защитники по "нефте-разноцветным целям", среди которых:

нефтяной танкер теневого флота на нефтебазе в Таганроге;

на нефтебазе в Таганроге; собственно нефтебаза "Курганнафтопродукт" в этом населенном пункте.

Обе цели поразили воины из 1 отдельного центра беспилотных систем СБС.

О взрывах в Таганроге этой ночью стало известно еще утром. Последствия атаки вынужден был признать даже губернатор Ростовской области Юрий Слюсар: он заявил, что на территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.

Удар по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии

А вот очередной "хлопок" на морском нефтяном терминале во временно оккупированной Феодосии обеспечили пилоты 412 отдельной бригады беспилотных систем "Nemesis".

Поражения осуществлялись при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Ранее стало известно, что в оккупированной Феодосии после прилетов снова горит нефтебаза. Спутники фиксировали на ее территории по меньшей мере два очага пожара.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Мадьяр" рассказал о других последствиях атаки на Таганрог: СБС уничтожили ОТРК "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в этом российском городе.

