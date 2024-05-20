'Настоящий друг': Путин отреагировал на гибель в авиакатастрофе президента Ирана

Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью "настоящего друга" – президента Ибрагима Раиси. Он направил телеграмму верховному лидеру страны, которая поддерживает его в войне.

Иранский лидер погиб вместе с министром иностранных дел и еще и еще рядом официальных лиц. Все они был на порту вертолета, который 19 мая разбился в горной местности на границе с Азербайджаном.

В письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи глава РФ заявил, что Раиси был "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине". Также Путин отметил, что тот "по праву" пользовался якобы высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом.

"Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства", – высказался кремлевский лидер.

Он вспомнил, как неоднократно встречался с Раиси, а поэтому навсегда сохранит "самую светлую память об этом замечательном человеке".

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты", – высказался Путин.

Напомним, что президентский вертолет Bell 212 врезался в гору и полностью сгорел в 30 км от поселка Тавил в иранской провинции Восточный Азербайджан. Кроме лидера, на борту находились еще восемь человек. Утром 20 мая в Иране сообщили о гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси, а также главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана, губернатора провинции Малека Рахмати, представителя в ней Лидера Исламской революции аятоллы Мохаммада Али Але-Хашема и нескольких других неназванных лиц.

Авиакатастрофа с иранским лидером всколыхнула пропагандистов в России, которая дружит с Ираном. Они традиционно "приплели" к этому событию Украину, Великобританию и США. Сам Раиси был известен как союзник диктатора Путина и террористической организации ХАМАС. Он заявлял о готовности быть посредником между РФ и Украиной, а также приветствовал боевиков с победой над Израилем.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным аналитиков, Иран ожидают далеко идущие последствия после гибели Ибрагима Раиси. В ближайшее время вице-президент Мохаммад Мохбер возьмет власть в свои руки, а выборы нового президента должны состояться в течение 50 дней.

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