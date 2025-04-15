'Настоящий патриот, верный сын Украины': в боях на Запорожье погиб защитник с Ривненщины. Фото

На Запорожском направлении погиб молодой воин с Ривненщины Валентин Лукин. Защитник, которому навеки останется всего 20 лет, пал в бою 12 апреля вблизи Новодаровки.

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Герой, возвращающийся домой на щите, был сиротой. О гибели воина сообщили в Вербской громаде.

"Большое горе снова окутало Вербскую громаду. Еще один Воин отошел в вечность... Ответственный, образцовый военнослужащий Лукин Валентин Сергеевич, 2005 года рождения, мужественно исполнив воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб 12 апреля 2025 года вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Настоящий патриот, верный сын Украины, образец мужества и несокрушимости! Именно таким Валентин навсегда останется в нашей памяти! Это болезненная потеря для семьи, жителей громады, побратимов, друзей, знакомых и всех, кто знал Героя", – говорится в сообщении.

Трогательное сообщение, посвященное погибшему Герою, опубликовала волонтер Ольга Кузнецова.

"Навсегда 20... Все же чуда не произошло... Сегодня утром в окно заглядывал и стучал голубь... Давно уже не видела такого... Что уже за новость принес, серый? И вот... Когда везли Валентину Лукину машину, он не смог нас встретить где-то поближе, потому что были дела. "Отдайте кому-то. Я не могу уехать"... Как это? Ты не можешь, мы приедем... Недолгая встреча... Но крепкие объятия и навсегда в памяти счастливая улыбка. Он сирота, а тут и машина, и в машине, и гостинцы специально для Него девочки напекли", – вспоминает Кузнецова.

Она рассказала, что до получения трагической вести о гибели Валентина в последний раз виделась с ним дней за десять, в Дубно: молодому воину дали несколько дней отпуска и он приехал на малую родину.

"Прилет – и сучий орковский металл оборвал жизнь. Погиб в мгновение... Еще одна звезда... Еще один ангел. Еще один в строю Небесного войска... Нелегко было мальчику на земле, так что, Господи, прими Героя в Царство свое, выстели путь легкими облачками... Подари, Господи, вечную память и славу. Валик, солнышко, как? Как так? Ты же обещал пригласить на свадьбу… Ты же обещал беречь себя и нас… Ребенок, спасибо… Воин, склоняем головы… Как же больно", – написала волонтер.

Прощание с Валентином Лукиным состоится 18 апреля в Свято-Троицком храме его родного села Верба. Согласно распоряжению председателя Вербской территориальной громады, объявлены дни траура с 14 апреля и до дня захоронения Героя.

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