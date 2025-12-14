Украинские военные продолжают минусовать врага и его технику в Донецкой области. Недавно вблизи Покровска ВСУ уничтожили колонну россиян, которые пытались наступать в направлении Гришино.

По врагу ювелирно отработали наши дронщики и артиллерия. Феерическое видео обнародовали в Telegram-канале 7 корпуса Десантно-штурмовых войск.

Детали операции

Отмечается, что эпизод очередного наступления россиян состоялся 10 декабря одновременно с механизированным штурмом на юге Покровска. Оккупанты пытались колонной на мото- и квадроциклах осуществить прорыв в направлении Гришино.

"Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути – начался настоящий русорез. Украинские дронари и артиллерия начали методично ликвидировать врага", – говорится в сообщении.

Остатки российской пехоты наши бойцы уничтожали уже в поле и лесополосе, где противник пытался рассредоточиться и спрятаться.

Ситуация на Покровском направлении

По информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро, 14 декабря, всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахового, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки.

Напомним, по данным 7 корпуса ДШВ, российские пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о якобы захвате всего Покровска. Однако захватчики лишь пытаются выдать желаемое за действительное. На самом же деле они не могут продавить украинскую оборону на севере города.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних нескольких недель бойцы ВСУ восстановили контроль над примерно 16 квадратными километрами территории в северной части Покровска. Несмотря на интенсивное давление оккупантов, украинские военные продолжают держать оборону.

