'Настоящий зверь!' Украинские бойцы показали, как работает бронированная машина 'Козак-5'. Видео

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали преимущества бронетранспортера "Козак-5". Защитники отметили, что машина обладает огромным запасом мощности, что позволяет более эффективно выполнять боевые задачи.

Особой популярностью "Козак-5" пользуется у медиков бригады, которые говорят, что работать на такой машине гораздо безопаснее, эффективнее и комфортнее. Об этом сообщили в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Настоящий зверь в арсенале ВСУ

По словам военных, бронированная машина "Козак-5" построена на основе легендарного Ford F-550. Под капотом у машины установлен 6,7-литровый двигатель, мощностью 440 лошадиных сил.

Военный с позывным "Моцарт" рассказал, что эта машина соответствует всем требованиям, которые нужны для безопасной эвакуации раненных. Защитники отмечают, что машина оснащена автоматической системой пожаротушения, что еще больше добавляет уверенности во время выполнения задач.

Бронетранспортер изначально разрабатывался для нужд полиции и подразделений специальных операций (типа КОРД). Используется для перевозки личного состава и штурма зданий. Активно применяется Силами обороны Украины в войне против РФ.

Баллистическая защита "Козак-5" соответствует уровню ПЗСА-5 по ДСТУ 3975 или STANAG 4569 Level 2. Это обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм. Также машина имеет противоминную защиту, хотя и не является специализированным MRAP в полном смысле, как "Козак-2М1".

