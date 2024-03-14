Наступление армии Путина будет остановлено: Свитан назвал срок и условия

В настоящее время возобновились поставки в Украину артиллерийских боеприпасов. К концу марта их объем будет достаточным, чтобы полностью остановить продвижение российской оккупационной армии.

Речь может идти о поставках 800 тысяч снарядов, которые передадут Украине благодаря посредничеству президента Чехии Петра Павла. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Снаряды из этой партии уже начали поступать, пока в небольших количествах. Норма использования снарядов уже увеличена в 2-3 раза, то есть поток уже идет", – заметил он.

По оценкам эксперта, этот поток выйдет на максимальные показатели к концу марта, и это приведет к изменению ситуации на поле боя. В частности, это позволит сохранить контроль за населенным пунктом Часов Яр, расположенном на господствующей высоте.

"Сейчас россияне используют 10 тысяч боеприпасов в сутки, мы – около 2-3 тысяч. Когда будет хотя бы 5 тысяч на день, можно будет говорить о паритете. Почему? Потому что наше натовское оружие точнее. Когда это будет, прекратится продвижение россиян", – заявил Свитан.

"Если основные партии боеприпасов успеют подойти, мы удержим Часов Яр, как и удерживаем его в последние два года", – добавил он.

Полную версию интервью с Романом Свитаном вскоре читайте на OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что удалось собрать сумму, необходимую для закупки для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов. Они смогут поступить на фронт уже в течение ближайших недель.