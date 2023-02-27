"Эскалация длится уже несколько недель": Гайдай рассказал о самых горячих точках на Луганщине, куда оккупанты стягивают силы

В последние несколько недель на Луганщине наблюдается эскалация ситуации. Российские захватчики увеличили количество обстрелов как линии фронта, так и относительного тыла, чаще проводят атаки, а на временно оккупированную территорию стянули достаточно большие резервы.

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Активные боевые действия идут на трех участках: на Сватовщине, около Кременной и в районе Белогоровки. Об этом в эфире телеканала "Белсат" утром 27 февраля рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас приличная эскалация началась в последние несколько недель", – сказал он.

Он уверен, что резкого прорыва ВС РФ на Луганщине не будет. "Если представлять наступление как такое полномасштабное действие, когда пойдут сотни танков, тысячи солдат вперед – то этого, скорее всего, не будет. Уже идет эскалация, частичная реализация этого наступления", – заявил чиновник.

Гайдай отметил, что на временно захваченную территорию враг свез огромное количество тяжелой техники, боеприпасов и новых мобилизованных.

На этом этапе, по словам главы ОВА, оккупанты зондируют слабые места украинской обороны в Луганской области.

Как писал OBOZREVATEL:

– Основные усилия вражеской армии сосредоточены на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщал Генштаб ВСУ в сводке утром 27 февраля.

– Силы обороны за минувшие сутки (26-го числа) отбили 81 попытку наступления оккупантов. Подробнее о ситуации на передовой читайте по ссылке.

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