НАТО изменила стратегию обороны: Альянс будет защищать 'каждый дюйм территории' с первого дня нападения - NYT

Вторжение России в Украину подтолкнуло НАТО к решительным действиям, направленным на разработку новой стратегии защиты. Это необходимо, чтобы полностью исключить возможность временной оккупации.

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Об этом сообщает издание The New York Times. Недавнее принятие Альянсом Финляндии равнозначно еще одному важному непреднамеренному последствию войны для российского президента Владимира Путина.

В прошлом считалось, что в случае вторжения российских войск в государство-партнера, члены НАТО не будут наносить ответный удар или пытаться оттеснить противника. Но после зверств России в оккупированных ею районах Украины – от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона – пограничные государства, такие как Польша и страны Балтии, больше не хотят рисковать, чтобы не оказаться в российской оккупации.

При этом отмечается, что в первые дни украинского вторжения российские войска захватили земли больше, чем некоторые прибалтийские страны.

Именно поэтому страны Альянса планируют прийти к новой стратегии – отойти от "воздержания" и прибегнуть к активной защите. Для этого необходимо провести более тесную интеграцию военных планов Америки и союзников, увеличить военные расходы и подготовить снаряжение для боя в заранее отведенных местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Моравецкий в Вашингтоне заявил, что Запад заинтересован в победе Украины в развязанной Россией войне, хотя некоторые страны ставят на первое место собственные выгоды. Кремлевский диктатор Владимир Путин четко дал понять – он не остановится на Украине.

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