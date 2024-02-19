newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали уникальные кадры ликвидации оккупантов в ближнем бою. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
591
Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали уникальные кадры ликвидации оккупантов в ближнем бою. Видео

Бойцы Национальной гвардии провели рискованную операцию по зачистке российских позиций прямо в тылу врага. Во время рейда был уничтожен ряд оккупантов.

Боевую работу провела группа разведки 12-й бригады спецназа "Азов". Уникальные кадры этой операции показал в своем Telegram-канале командующий НГУ Александр Пивненко.

Он отметил, что разведчики совершили рейд в тыл российских военных. Во время него между нацгвардейцами и оккупантами завязался ближний бой. Все происходило в темное время суток.

На кадрах видно, что захватчики прятались в блиндажах среди заснеженной посадки. Некоторые из них пытались сопротивляться, открывая ответный огонь.

Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали уникальные кадры ликвидации оккупантов в ближнем бою. Видео

По крайней мере один из оккупантов, которому дали шанс сдаться в плен и выжить, "самоликвидировался" собственной гранатной. К счастью, наши воины успели среагировать на это и уберегли свои жизни.

Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали уникальные кадры ликвидации оккупантов в ближнем бою. Видео

После операции разведчики отправили туда дрон, который зафиксировал разгромленную вражескую позицию.

Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали уникальные кадры ликвидации оккупантов в ближнем бою. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики из рядов бригады "Спартан" НГУ показали удачную охоту на врага. Тот пытался воспользоваться темным временем суток, чтобы продвинуться к украинским позициям, но наши воины обезвредили вражеских солдат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!