Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали уникальные кадры ликвидации оккупантов в ближнем бою. Видео

Бойцы Национальной гвардии провели рискованную операцию по зачистке российских позиций прямо в тылу врага. Во время рейда был уничтожен ряд оккупантов.

Боевую работу провела группа разведки 12-й бригады спецназа "Азов". Уникальные кадры этой операции показал в своем Telegram-канале командующий НГУ Александр Пивненко.

Он отметил, что разведчики совершили рейд в тыл российских военных. Во время него между нацгвардейцами и оккупантами завязался ближний бой. Все происходило в темное время суток.

На кадрах видно, что захватчики прятались в блиндажах среди заснеженной посадки. Некоторые из них пытались сопротивляться, открывая ответный огонь.

По крайней мере один из оккупантов, которому дали шанс сдаться в плен и выжить, "самоликвидировался" собственной гранатной. К счастью, наши воины успели среагировать на это и уберегли свои жизни.

После операции разведчики отправили туда дрон, который зафиксировал разгромленную вражескую позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики из рядов бригады "Спартан" НГУ показали удачную охоту на врага. Тот пытался воспользоваться темным временем суток, чтобы продвинуться к украинским позициям, но наши воины обезвредили вражеских солдат.

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