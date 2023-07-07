Нацгвардейцы удержали позиции в Луганской области: отбили танковую атаку и уничтожили 30 оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага. Нацгвардейцы, несмотря на массированную атаку российских оккупантов, удержали позиции в Луганской области.

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Об этом говорится в Telegram-канале Нацгвардии. Отмечается, что бойцы подразделения 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии отбили танковую атаку и уничтожили 30 оккупантов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оккупанты совершили массированную атаку в районе Серебрянского лесничества на Луганщине. Несмотря на долгосрочную артиллерийскую подготовку и применение противником танков, подразделения 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии удержали позиции Сил обороны Украины в этом направлении", – сказано в сообщении.

В итоге, по результатам боев было ликвидировано 30 военных преступников РФ. Но и это еще не все – наши защитники взяли в плен одного оккупанта. Им оказался вышедший из тюрьмы россиянин, который попал в 80-ю танковую бригаду РФ.

На кадрах видно, что бойцы Нацгвардии нанесли множество ударов по дислокациям врага, которые были расположены в лесу. В том числе, они повредили вышку связи.

Некоторые оккупанты пытались отбиваться с танков, а некоторые – даже сбежать пешком. Но все их попытки были безуспешными.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 600 российских оккупантов. Также воины сожгли 104 единицы вражеской техники и вооружения.

С начала вторжения путинских войск в Украину и по состоянию на 6 июля наши защитники ликвидировали уже 232 300 солдат, офицеров и генералов ВС РФ.

Кроме сотен захватчиков, накануне было уничтожено 22 их артиллерийские системы (всего 4310), 15 боевых бронированных машин (7932), шесть танков (4068).

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