ВСУ ликвидировали за сутки 600 захватчиков и сожгли 22 вражеских артсистемы: данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 600 российских оккупантов. Также воины сожгли 104 единицы вражеской техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на 498-е сутки полномасштабной войны. Военные отмечают, что данные о потерях армии страны-агрессора постоянно уточняются.

С начала вторжения в Украину и по состоянию на 6 июля больше всего наши защитники лишили путинское войско личного состава – ликвидировали уже 232 300 солдат, офицеров и генералов ВС РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, несколько суток назад на Таврическом направлении украинские воины добились успехов, выбив россиян с некоторых позиций. За сутки потери захватчиков убитыми и ранеными превысили две роты, было уничтожено 25 единиц техники и вооружение врага.

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