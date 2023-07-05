Потери врага больше двух рот: Силы обороны дали по зубам оккупантам на Таврическом направлении
Накануне на Таврическом направлении украинские воины добились успехов, выбив россиян с некоторых позиций. За сутки потери захватчиков убитыми и ранеными превысили две роты.
Также уничтожены 25 единиц военной техники и вооружений противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
По его словам, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" Силы обороны имеют успехи и эффективно истребляют врага.
"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Есть успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1541 огневую задачу. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – отметил Тарнавский.
Также подтверждено уничтожение 25 единиц военной техники противника, в частности:
- 2 ББМ,
- 3 орудий Д-30,
- пушки 2А36 "Гиацинт-Б",
- зенитного ракетного комплекса 9К330 "Тор",
- РЛС "Зоопарк"
- автомобильной техники
Также защитники Украины на Таврическом направлении взорвали 9 складов боеприпасов врага.
Напомним, накануне стало известно, что в оккупированной Макеевке после прилета горел и мощно детонировал большой склад с боеприпасами.
Российские пропагандисты и оккупанты пытались убедить, что удар пришелся на городскую больницу, показывая здание с выбитым стеклом. Однако впоследствии в сети появилось видео мощного взрыва и продолжительной зрелищной детонации боеприпасов на нем, что опровергло ложь захватчиков.
А утро 5 июля стало "взрывным" для оккупированной с 2014 года Ясиноватой. Там зафиксирована "бавовна" на железнодорожной станции. Огнем уничтожены вагоны и фуры.
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