Потери врага больше двух рот: Силы обороны дали по зубам оккупантам на Таврическом направлении

Накануне на Таврическом направлении украинские воины добились успехов, выбив россиян с некоторых позиций. За сутки потери захватчиков убитыми и ранеными превысили две роты.

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Также уничтожены 25 единиц военной техники и вооружений противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" Силы обороны имеют успехи и эффективно истребляют врага.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Есть успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1541 огневую задачу. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – отметил Тарнавский.

Также подтверждено уничтожение 25 единиц военной техники противника, в частности:

2 ББМ,

3 орудий Д-30,

пушки 2А36 "Гиацинт-Б",

зенитного ракетного комплекса 9К330 "Тор",

РЛС "Зоопарк"

автомобильной техники

Также защитники Украины на Таврическом направлении взорвали 9 складов боеприпасов врага.

Напомним, накануне стало известно, что в оккупированной Макеевке после прилета горел и мощно детонировал большой склад с боеприпасами.

Российские пропагандисты и оккупанты пытались убедить, что удар пришелся на городскую больницу, показывая здание с выбитым стеклом. Однако впоследствии в сети появилось видео мощного взрыва и продолжительной зрелищной детонации боеприпасов на нем, что опровергло ложь захватчиков.

А утро 5 июля стало "взрывным" для оккупированной с 2014 года Ясиноватой. Там зафиксирована "бавовна" на железнодорожной станции. Огнем уничтожены вагоны и фуры.