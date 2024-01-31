Гвардейцы бригады "Спартан", которые сейчас выполняют боевые задания на Запорожском направлении, ежедневно доказывают, что российские оккупанты не уйдут от своей судьбы на украинской земле. Здесь захватчиков ждет только смерть.

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Гвардейцы уничтожили большое скопление оккупантов, устроив им настоящий ад. "Охоту" на вражеских захватчиков бойцы показали на видео, которое обнародовали на Facebook-странице Военной части 3017 Национальной гвардии Украины.

Аэро-разведчики третьей бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили группу российских оккупантов, которая собиралась идти на штурм украинских позиций. Но их наступление успешно провалилось.

Сначала украинские бойцы точными артиллерийскими ударами разбили врага. А остатки оккупантов ликвидировали снарядами, сброшенными с дронов.

Таким образом, гвардейцы положили конец штурму захватчиков, переведя их в разряд "хороших русских", которые наконец сделают доброе дело – удобрят украинскую землю.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили врага вместе с техникой, а раненых взяли в плен. Удачная операция заняла всего пол дня.

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