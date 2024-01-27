В Запорожье нацгвардейцы уничтожили врага с техникой, а раненых взяли в плен. Видео

На Запорожском направлении уничтожена группа оккупантов и повреждена российская техника. Кроме того, был пополнен обменный фонд.

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Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины. Отмечается, что успешная операция заняла всего пол дня.

"Аэроразведкой 3 бригады оперативного назначения "Спартан" была обнаружена группа противника, которая передвигалась на поле боя в сторону позиций гвардейцев. После установки целей с помощью FPV-дронов было нанесено несколько ударов по оккупантам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чтобы завершить удачную отработку с воздуха, на зачистку выдвинулись два гвардейца нашей бригады "Спартан", которые на месте нашли раненого противника. Он пополнит обменный фонд.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области украинские пограничники совместно с Силами обороны уничтожили два российских танка. Цели были поражены с помощью FPV-дронов.

Кроме того, в Авдеевке Донецкой области оккупанты продолжают совершать пешие штурмы, а также атакуют ВСУ с использованием техники. На этот раз в сети продемонстрировали работу украинских артиллеристов, мощно отразивших танковый прорыв врага под Авдеевкой.

Напомним, накануне стало известно, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 3 тысяч офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше. Об этом говорится в расследовании российской службы BBC и "Медиазоны".

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