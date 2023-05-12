'Научатся воевать и побеждать': Резников рассказал о новом проекте по стажировке украинских офицеров в Латвии

Украинские офицеры принимают участие в новом проекте. Речь идет о стажировке военных в Латвии.

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Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter. По его словам, там военные научатся воевать и побеждать.

"Мои коллеги из Канады и Латвии Анита Ананд и Инара Мурниеце запустили новый амбициозный проект по обучению храбрых украинских младших офицеров в Латвии", – отметил Резников.

Чиновник добавил, что офицеры освоят процесс планирования и распоряжения, координации маневров, ведения разведки и прочее.

"Я верю, что канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы наши воины научились воевать и побеждать. Образование является ключом к успеху", – заявил министр.

Также Резников выразил благодарность странам за поддержку.

"Я глубоко благодарен канадскому и латвийскому народу, который поддерживает нас в эти трудные времена. Мы будем праздновать нашу победу вместе", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников прокомментировал поставку Великобританией Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Он предсказал русским оккупантам "шторм", имея в виду еще большие потери в их рядах.

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