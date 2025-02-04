NAUDI подписала документ о сотрудничестве с польским WITU. Фото

В Киеве во время визита делегации Минобороны Польши был подписан документ о сотрудничестве между Военным техническим институтом вооружений WITU (Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojeni) и Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI).

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Мы верим, что производственный и исследовательский потенциалы Польши и Украины могут дополнять друг друга и способствовать лучшему оснащению наших армий", – говорится в сообщении.