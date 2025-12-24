NAUDI заявило о критических рисках для оборонной промышленности Украины: о чем речь

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) заявляет о серьезных рисках, которые возникли после принятия постановления КМУ №1608 от 8 декабря 2025 года. Документ фактически вводит фиксированную квоту на бронирование военнообязанных работников предприятий ОПК, что делает невозможным оперативное бронирование новых специалистов при масштабировании производства.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отмечает, что такие нормы противоречат принципу 100% бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса: "Данное постановление устанавливает численное количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию. Это усложнит быстрое масштабирование производства и бронирование новых сотрудников. Излишняя бюрократизация процессов может замедлить развитие сферы ОПК. Мы понимаем мотивы правительства, но сфера ОПК – не самая большая по количеству забронированных работников. Для эффективного обеспечения потребностей Сил обороны предприятия должны постоянно масштабироваться. Масштабирование включает найм новых работников, а в нынешнем виде постановление только усложняет этот процесс. Согласование каждый раз увеличивать квоту может значительно замедлить развитие отрасли".

Он также подчеркнул необходимость срочного возвращения предыдущего порядка: "Нужно срочно вернуть норму, которая позволяет бронировать всех военнообязанных работников сферы ОПК – независимо от даты их принятия, численности штата или даты признания предприятия критически важным. То есть вернуть порядок, который действовал до 8 декабря 2025 года".

NAUDI призывает правительство безотлагательно внести изменения в Порядок, чтобы не допустить углубления кадрового дефицита и срыва производственных программ оборонной промышленности.