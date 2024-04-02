Наведение на цель как у ракет Tomahawk: аналитики раскрыли ультимативное преимущество украинских дальнобойных дронов

В украинских дальнобойных дронах использована система DSMAC, которая есть в таких ракетах, как Tomahawk и Storm Shadow. Но отечественные разработчики расширили ее с помощью современных технологий. Эта система позволяет полностью игнорировать вражеские средства РЭБ, ориентироваться на местности и атаковать со сверхвысокой точностью.

Об этом говорится в аналитическом обзоре военного портала Defense Express. Эксперты раскрыли преимущество украинских дальнобойных дронов, которые, в частности, атаковали завод в российской Елабуге 2 апреля.

Аналитики отметили, что когда речь идет о дальнобойных ударах дронами на расстояние уже более 1200 км, важным элементом таких атак является навигация. Ведь БПЛА в таком случае должен пролететь по сложному маршруту, с обходом зон противовоздушной обороны.

В случае с Россией спутниковая навигация мало поможет украинскому дрону, ведь она уязвима к средствам радиоэлектронной борьбы, а РФ вложила огромные средства в РЭБ. Еще до полномасштабного вторжения на территории России были созданы целые "поля РЭБ" по подавлению спутниковой навигации в пределах областей.

Кроме того, враг создал также и стационарные комплексы РЭБ типа "Тобол". Один из них находится в Калининградской области, именно он создает постоянные проблемы с GPS в Европе. Также РФ декларировала аналогичные возможности и для мощного РЭБ "Мурманск-БН".

Именно поэтому в украинских дронах использована довольно известная система под названием DSMAC, отмечают аналитики. Но, по их словам, украинские разработчики создали новую версию этой системы с более широкими возможностями.

Сам по себе DSMAC появился еще в 80-х и 90-х на таких ракетах, как Tomahawk, и его суть состоит в том, что в память снаряда закладывают эталонное изображение местности, имеющее точную привязку к координатам. Когда ракета летит, она делает фото поверхности и сравнивает его с эталонным изображением.

Однако в то время, когда система DSMAC была создана, существовали значительные ограничения на память и вычислительные возможности.

Сегодня разработчики имеют возможность загрузить весь маршрут в память дрона, а благодаря современным алгоритмам по распознаванию объектов система может полноценно самоориентироваться в пространстве, отмечают эксперты.

По аналогичному принципу вполне возможно реализовать наведение дрона на конечном участке маршрута, "научив" его распознавать конкретный объект, благодаря модели цели, заложенной в память.

Такая технология, также использованная в крылатой ракете Storm Shadow, позволяет украинским дронам, таким, как, например "Лють", атаковать не просто нефтеперерабатывающий завод, а именно установки первичной переработки нефти, объясняют эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA:

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Дроны СБУ и ГУР атаковали завод в Татарстане, где враг собирает "Шахеды". Беспилотник попал в одну из построек, над которой после взрыва в небо поднялся огненный "гриб".

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