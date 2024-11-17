Навеки 32: в боях за Украину погиб командир 1-го аэромобильного взвода Юрий Сочка. Фото

В Роменской громаде Полтавщины 17 ноября объявили День траура в связи с похоронами защитника Украины Юрия Сочки. Молодой командир аэромобильного взвода погиб в прошлом году в бою на Запорожском направлении фронта.

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Тело Героя вернули родным более чем через год, и только сейчас они могут достойно провести его в последний земной путь. Об этом сообщили в Кременчугском профессиональном колледже транспортной инфраструктуры и технологий.

"Снова сокрушается и плачет украинская земля… Безжалостная война унесла жизнь выпускника нашего учебного заведения – защитника Юрия Юрьевича Сочки. Искренние соболезнования родным и близким погибшего по поводу непоправимой потери. Пусть высшие силы помогут вам пережить это горе", – отметили в вузе.

До полномасштабной войны мужчина родом из Ромнов работал на железной дороге в Кременчуге. Став на защиту страны, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Юрий был командир первого аэромобильного взвода, имел звание младшего лейтенанта. Побратимы звали его по позывному "Боб".

22 сентября 2023 года верный военной присяге в бою за Родину, проявив стойкость и мужество Юрий Сочка погиб во время штурма переднего края обороны врага в районе н. п. Новопрокоповка Запорожской области. Ему навсегда осталось 32 года.

Церемонию прощания с мужественным воином, до последнего дыхания защищавшим Украину, запланировали на Аллее Славы.

"Низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Вечное уважение, честь и слава Герою!" – добавил коллектив колледжа.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 ноября в Полтаве простились с 47-летним военным Сергеем Раенко. Он служил наводчиком десантно-штурмового отделения, погиб во время выполнения боевого задания на северо-восточном фронте.

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