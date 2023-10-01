"Верил в людей и был уверен в каждом!" Командир-штурмовик с Полтавщины Юрий Сочка погиб на Запорожье. Фото

На войне против российских захватчиков погиб наш защитник из Десантно-штурмовых войск ВС Украины Юрий Сочка. Командира-штурмовика не стало в Запорожской области.

Он служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ. О гибели Героя написала в Facebook Екатерина Калиниченко, которая лично знала воина.

"Столько позитива в тебе, жажды жизни, победы. Ты всегда говорил, что "будет страшно, но очень интересно". И даже в самые сложные моменты ты всегда верил в людей и был уверен в каждом, кто был рядом", – рассказала она об украинце.

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В войске у Юрия был позывной "Боб". Сочка работал на железной дороге в Кременчуге, родом из Ромнов Полтавской области. Его возвращения с фронта ждали родители, сестра и дочка.

Калиниченко рассказала, что часто общалась с нашим защитником. Он передал ей шеврон и благодарность от бригады за волонтерскую помощь. Украинка призналась, что тогда отчитала друга "как в школе", но потом расплакалась, потому что поняла: для Юрия это было важно.

Как писал OBOZREVATEL:

– В боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний воин ВСУ Андрей Сороковой из Полтавской области. Когда в страну пришла полномасштабная война, молодой человек вступил в территориальную оборону, а потом выдвинулся в зону боевых действий.

– В боях на Донетчине погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир "Ред Булл" Черныш из Полтавы. Защитнику был 41 год.

– На фронте жизнь за Украину отдал 21-летний Андрей Савко. Молодой воин проживал в селе Панасовка Тернопольской области.

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