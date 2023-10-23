Наводили ракеты и авиабомбы на дома: СБУ обезвредило антиукраинское 'подполье' в Херсоне. Фото

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Херсоне подпольную ячейку, которая работала на спецслужбы государства-террориста России. Участники вражеской группы корректировали артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по областному центру.

За сотрудничество с агрессором предателям грозит тюремный срок. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ установили, что трое участников вражеской группы помогали российским оккупантам корректировать артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам в Херсоне.

Именно по их координатам в конце сентября российские террористы полностью разрушили два частных жилых дома и еще пять повредили. Также установлено, что тогда в результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

По информации СБУ, организатором и руководителем антиукраинского подполья был бывший предприниматель, который во время оккупации Херсона перешел на сторону врага. Злоумышленник устроился на работу в оккупационную "Херсонскую железную дорогу РФ", где проводил технологические работы для движения эшелонов с российской военной техникой. Во время работы на железной дороге местный житель попал в поле зрения ФСБ РФ и был завербован вражеской спецслужбой.

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После деоккупации Херсона мужчина "залег на дно", но через некоторое время вышел на связь со своим куратором с временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил задание. По указанию россиян местный житель создал собственную группу информаторов.

Участники вражеской группы начали составлять координаты компактной застройки и проживания мирных граждан территории Херсона. В поле зрения преступников также были пункты базирования и маршруты перемещения украинских военных.

Полученные сведения злоумышленники передавали российским оккупантам. Те в свою очередь использовали информацию для обстрелов гражданского населения в Херсоне.

В настоящее время руководителю вражеской группы поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Херсоне правоохранители задержали предательницу, которая помогала российским оккупантам корректировать российские воздушные атаки по областному центру. Последствия обстрелов она фиксировала, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору.

Ранее в Херсонской области СБУ задержала коллаборантку, которая работала бухгалтером на оккупантов. Она по собственной инициативе предложила российским войскам сотрудничество, поскольку очень радовалась, когда Россия захватила часть украинской земли, и хотела быть полезна военным преступникам.

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