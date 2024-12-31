Наводили удары по ВСУ в Донецкой области: в Украине двух участников агентурной сети РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

В Донецкой области суд признал виновными в коллаборационной деятельности двух российских агентов, которые помогали РФ наводить удары по Вооруженным силам Украины в регионе. Оба находятся на территории РФ, они заочно получили по 15 лет лишения свободы.

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Вражескую агентурную группу интересовали локации личного состава, блокпостов, укрепрайонов и огневых позиций украинских военнослужащих, а также местонахождение военной техники. Подробности сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

"При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен обвинительный приговор двум гражданам за коллаборационную деятельность в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Они заочно приговорены к 15 годам заключения с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях, сроком на 13 лет и конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В ходе судебного процесса прокуроры региональной прокуратуры доказали, что в июле 2022 года сотрудники ФСБ РФ предложили так называемое конфиденциальное сотрудничество гражданину Украины, который четыре месяца находился на территории государства-агрессора.

Идейный приверженец рашизма на предложение согласился. Он принялся создавать на территории Украины агентурную сеть, члены которой собирали разведданные о местах дислокации личного состава, техники и вооружений Сил обороны.

"Для воплощения преступного замысла врага он привлек знакомого харьковчанина, который с 2014 года проживает в Москве. Последний, в свою очередь, взял себе в помощники не менее "идейного" коллегу из Дружковки, уже отбывающего наказание в виде 12 лет лишения свободы. Следуя его указаниям, завербованный "разведчик" выискивал локации личного состава, блокпостов, укрепрайонов и огневых позиций украинских военнослужащих. При этом добавлял в сообщения фрагменты карт, координаты зданий, окопов, траншей и других фортификационных сооружений", – отметили в Донецкой областной прокуратуре.

Особенно интересовала вражеских агентов информация о местах сосредоточения техники подразделений Сил обороны в Краматорском районе. Также они требовали от своего разведчика на месте сообщать о последствиях обстрелов для корректировки огня со стороны российских войск.

"Один из осужденных "кураторов" анализировал полученную от него информацию и наиболее веские сведения передавал руководителю сети, который посылал их в ФСБ РФ. Таким образом они проводили подрывную деятельность против Украины. Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее агент ГРУ, корректировавший удары по Запорожью, получил 15 лет тюрьмы. По заданию россиян мужчина пытался обнаружить местные заводы, производящие боеприпасы для ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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