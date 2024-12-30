Агент ГРУ, корректировавший удары по Запорожью, получил 15 лет тюрьмы: подробности дела

Агента Главного разведывательного управления РФ, который корректировал ракетные удары по Запорожью, отправили в тюрьму. Предатель проведет за решеткой ближайшие 15 лет.

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По заданию россиян мужчина пытался обнаружить местные заводы, производящие боеприпасы для ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Для реализации вражеских планов фигурант занимался поиском зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ в Запорожской области. Информация нужна была оккупантам, чтобы спланировать маршруты своих ракет и дронов в обход украинской ПВО.

Также правоохранители установили, что злоумышленник планировал трудоустроиться на один из оборонных заводов в Запорожье для получения информации непосредственно о местах складирования вооружений и боеприпасов.

Для связи с захватчиками фигурант использовал сложную систему шифрования сообщений в мессенджере, разработанную его "связным" – кадровым военным-шифровщиком минобороны РФ. Для сбора разведданных агент использовал личные связи и ездил по городу, где фиксировал на камеру мобильного телефона локации украинских объектов.

Мужчину задержали в январе 2024 года, когда он готовил новую серию ракетно-бомбовых ударов России по городу. Злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, которого дистанционно завербовала российская спецслужба через его бывшего однокурсника – чиновника минобороны РФ.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, в Херсоне задержан еще один чиновник-предатель, который во время оккупации города помогал России. Это младший инспектор Херсонского следственного изолятора.

Ранее Служба безопасности Украины установила личность военного преступника, ответственного за жестокие пытки старосты одного из сел Луганской области. Речь идет о Магомеде Уздорбиеве, боевике спецотряда быстрого реагирования росгвардии "Ахмат".

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