Пытал током старосту села в Луганской области: СБУ сообщила о подозрении 'кадыровцу'. Фото

Служба безопасности Украины установила личность военного преступника, ответственного за жестокие пытки старосты одного из сел Луганской области. Речь идет о Магомеде Уздорбиеве, боевике спецотряда быстрого реагирования росгвардии "Ахмат".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора. В начале полномасштабной войны его подразделение участвовало в захвате села Макеевка в Сватовском районе.

Для установления оккупационного режима россияне проводили зачистки, которые включали похищение местных жителей и разграбление их имущества.

По данным следствия, в апреле 2022 года группа боевиков, в состав которой входил Уздорбиев, ворвалась в дом местной старосты. После того, как они нашли проукраинские фото в ее компьютере, женщину связали и отвезли в застенку в помещении захваченной гимназии.

В застенке Уздорбиев вместе с сообщниками жестоко пытал жертву электротоком и избивал металлопластиковой трубой. Женщину несколько часов держали прикованной к батарее, требуя информацию об украинских защитниках, местонахождении войск ВСУ. Также ее спрашивали, где она спрятала украинские флаги, которые забрала из гимназии во время захвата поселка.

В конце концов, староста смогла бежать на территорию, контролируемую Украиной, и избежала предоставления оккупантам необходимой информации. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила серьезные травмы, нанесенные пытками.

СБУ объявила Магомеду Уздорбиеву подозрение в жестоком обращении с гражданскими и другими нарушениями законов войны по украинскому законодательству.

Следователи продолжают работу по идентификации других лиц, участвовавших в этом преступлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила в Чернигове 16-летнюю агентку ГРУ России. По данным следствия, под видом поездок в такси девушка шпионила за защитниками города. После таких вылазок она готовила агентурный отчет куратору в виде медиафайлов с "нужными" геолокациями.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала агентку российской военной разведки, которая осуществляла шпионскую деятельность против защитников Лимана в Донецкой области и ожидала оккупацию города российскими войсками. Предательницей оказалась 67-летняя пенсионерка, которая по заданию врага обходила близлежащие территории прифронтовой общины, фиксируя расположение подразделений Сил обороны.

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