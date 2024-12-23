Поддержал врага: СБУ и ГБР задержали еще одного охранника российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона. Фото

В Херсоне задержан еще один чиновник-предатель, который во время оккупации города помогал России. Это младший инспектор Херсонского следственного изолятора.

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Когда облцентр находился в руках РФ, украинец охранял вражескую пыточную, обустроенную россиянами в здании захваченного СИЗО. Деталями поделилась пресс-служба СБУ.

"Предатель охранял камеры, в которые оккупанты массово заключали местных жителей. Больше всего пострадавших было среди участников движения сопротивления в южном регионе Украины", – указали в Службе безопасности.

Более того – мужчина агитировал своих знакомых вступать в оккупационное учреждение РФ, обещая "зарплату" в рублях и лояльное отношение со стороны агрессора.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался избежать правосудия, для чего постоянно менял места жительства.

Однако СБУ и ГБР установили местонахождение и поймали предателя. В ходе обыска был изъят мобильный телефон с доказательствами преступлений.

Фигуранту уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Служба безопасности Украины установила личность военного преступника, ответственного за жестокие пытки старосты одного из сел Луганской области. Речь идет о Магомеде Уздорбиеве, боевике спецотряда быстрого реагирования росгвардии "Ахмат".

– А военная контрразведка СБУ разоблачила крупнейшую сеть агентов российского ГРУ. 12 завербованных "шпионов" и ряд их информаторов специализировались на "охоте" на истребители F-16.

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