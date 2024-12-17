Работали в пяти регионах: СБУ задержала крупнейшую сеть агентов РФ, специализировавшуюся на охоте за F-16 в Украине. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила крупнейшую сеть агентов российского ГРУ. Ее члены специализировались на охоте на истребители F-16, в сеть входили 12 агентов и ряд их информаторов.

Видео дня

Среди предателей оказалось несколько военных-дезертиров, задержанным грозит от 8 лет лишения свободы. Подробности раскрыли в СБУ.

В результате спецоперации военная контрразведка Службы нейтрализовала масштабную агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ). Вражеские агенты шпионили за Силами обороны сразу в пяти регионах Украины.

"Разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них – дезертиры, которые самовольно покинули подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой. Участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и замыкались на резидента (руководителя) агентурной сети, который находился на Днепропетровщине. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера", – говорится в сообщении.

Упомянутый резидент завербовал подельников из Запорожской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

В своих регионах предатели разведывали огневые позиции украинского ПВО, а также пытались выявить локацию секретных военных аэродромов, где, как считали в ГРУ, могли базироваться самолеты F-16.

Кроме того, интересовали вражескую агентуру и адреса компаний, задействованных в производстве средств радиоэлектронного противодействия российским дронам.

"Для получения разведданных фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, в том числе украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины. В случае получения предварительных сведений агенты выходили на местность для проведения доразведки вблизи потенциальных целей", – отметили в СБУ.

О собранной развединформации агенты отчитывались резиденту. Тот же передавал данные своему российскому куратору.

"Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала ее организатора и 4-х ключевых сообщников. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения", – отметили в Службе безопасности.

В соответствии с совершенными преступлениями задержанным сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других участников агентурной сети РФ.

Спецоперацию провели сотрудники военной контрразведки СБУ и следователи Днепропетровского управления СБУ при процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ запускает официальный чатбот "Спали ФСБшника".

В СБУ гарантируют полную конфиденциальность пользователям чат-бота, а также максимально эффективное использование полученных данных для противодействия российским диверсиям и терактам на территории нашего государства.