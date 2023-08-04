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"Наводят на врага ужас": Залужный показал кадры работы танкистов бригады им. князя Владимира Мономаха. Видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
1,7 т.
'Наводят на врага ужас': Залужный показал кадры работы танкистов бригады им. князя Владимира Мономаха. Видео

Танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в районе Авдеевки наводят на оrкупантов ужас и трепет слаженными действиями и точным огнем. Несмотря на то, что враг накрывает их всем, защитники не дают ему шанса продвинуться.

Видео дня

Об этом рассказали бойцы, выполняющие задания в этом городе Донетчине. Видео было опубликовано в соцсетях главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам танкиста 53-й ОМБр Антона, Авдеевку войска РФ накрывают всем – авиабомбами, фосфором, ствольной артиллерией. Защитники же дают убийственный огневой ответ.

"Когда выезжаем на работу, думаю только о реализации плана и экипажа. Необходимо нанести огневое поражение врагу, максимально уничтожить его живую силу и откатиться назад. Больше никаких мыслей", – рассказал он.

"Наводят на врага ужас": Залужный показал кадры работы танкистов бригады им. князя Владимира Мономаха. Видео

Военнослужащий сравнил ситуацию с Бахмутом, отметив, что там было совсем иначе – шли городские бои, когда из каждого окна дома мог вылезть враг и нанести огневое поражение, так что танками там работать было тяжело. А здесь сегодня взаимодействие с пехотой и постоянная поддержка аэроразведки помогают танкистам эффективно выполнять задачи.

"По приказу командира батальона выдвигаемся вперед и работаем по ор*ам. 50, 100 или 200 метров. Работаем по окопам, живой силе, технике. Командиру танка нужно следить за полем боя, принимать решения, выбирать приоритеты для поражения", – со своей стороны поделился деталями боец Андрей.

"Наводят на врага ужас": Залужный показал кадры работы танкистов бригады им. князя Владимира Мономаха. Видео

Его побратим Роман признался, что танкистам приходится проезжать через минные поля, чтобы добраться до определенной точки, откуда можно работать по врагу. Защитникам удается и нанести огневое поражение по оккупантам, и вернуться назад по заминированным дорогам и под вражескими обстрелами.

"Уничтожитель пехоты" – так меня называют. Потому что когда я туда выезжаю – то никто из них (захватчиков. – Ред.) не остается в живых. Всех перебиваем", – рассказал танкист.

"Наводят на врага ужас": Залужный показал кадры работы танкистов бригады им. князя Владимира Мономаха. Видео

Бойцы говорят, что сейчас украинские танки под Авдеевкой работают как снайперские винтовки, ведь за ними наблюдают наши квадрокоптеры, которые корректируют наведение на вражескую цель: стреляют аж до "метр вправо, метр влево".

На этом направлении, рассказывают воины ВСУ, преимущественно штурмуют они. Пока им это удается: берут потихоньку посадки, продвигаются на метры, километры.

"Наводят на врага ужас": Залужный показал кадры работы танкистов бригады им. князя Владимира Мономаха. Видео

"Наступление – это всегда труднее, чем оборона. Но обороной войну не вытянешь. Цена – это человеческая жизнь", "Если мы будем бояться и не выезжать на танках, то и пехота будет бояться. Все держится на танках", "Никто не рожден для войны. Танк так же можно выучить – побратимы помогут, подскажут, есть литература. И перед тем, как попасть в танковые войска, вы проходите курс наводчика, механика-водителя. То есть вас без подготовки не отправят, вы уже придете и будете знать свою работу", "Кто хочет – приходите воевать, служить, не бояться. Всего можно научиться. Главное, чтобы был пыл", – подчеркнули танкисты 53-й ОМБр, которые освобождают Украину от российских захватчиков, защищают свои семьи и народ, потому что "если не мы, то кто?".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в подписи к этому видео коротко добавил хештег: "Украина держится на наших плечах".

"Наводят на врага ужас": Залужный показал кадры работы танкистов бригады им. князя Владимира Мономаха. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько недель назад отмечалось, что оккупационная армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку в Донецкой области и перебрасывает на этот участок фронта подкрепление. В частности, агрессор пытается усилить свою группировку в районе города подразделениями морской пехоты, ранее находившимися в Никольском под Мариуполем.

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